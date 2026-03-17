İSO Başkanı Bahçıvan: Ulusal Su Planı, son derece stratejik bir hamle

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 14 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Su Planı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2026-2035 dönemini kapsayan Ulusal Su Planı, 14 Mart 2026 tarihli ve 33196 sayılı Resmî Gazete’de 11063 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe girdi. Plan, kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını kapsayan çok paydaşlı bir çerçeve sunuyor.

“Su Kanunu için de kritik bir öncül adım”

Bahçıvan, Ulusal Su Planı’nın yalnızca mevcut su kaynaklarının korunmasına yönelik bir belge olmadığını, aynı zamanda hem yer altı hem de yer üstü su varlıklarının gelecek nesillere aktarılması açısından hazırlıkları süren Su Kanunu için de önemli bir ön adım niteliği taşıdığını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da daha önce Ulusal Su Planı kapsamında 8 hedef, 31 strateji ve 141 eylem belirlendiğini açıklamıştı.

Bahçıvan, planın su-enerji-gıda dengesi, yapay zekâ tabanlı izleme sistemleri ve su kayıplarını azaltmaya dönük akıllı teknolojiler gibi başlıklarda ortaya koyduğu yaklaşımın dikkat çekici olduğunu belirtti.

İSO’dan yeni su projesi mesajı

Su meselesini yalnızca çevresel bir başlık olarak görmediklerini vurgulayan Bahçıvan, İSO olarak suyu üretimin devamlılığı, rekabet gücü ve gelecek nesillere karşı sorumluluk perspektifinden ele aldıklarını söyledi.

Bahçıvan, sanayi üretimi büyürken su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin daha kritik hale geldiğine işaret ederek, önümüzdeki günlerde su farkındalığını artırmaya yönelik önemli bir projeyi kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.

“Su, doğal kaynağın ötesinde stratejik bir unsur”

Bahçıvan, suyun artık yalnızca doğal bir kaynak olmadığını; gıda güvenliğinden sanayi üretimine, şehirlerin sürdürülebilirliğinden ekonomik kalkınmaya kadar pek çok alanda belirleyici hale geldiğini vurguladı.