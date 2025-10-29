İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Yarınlara güvenle bakmanın azim ve kararlılığına sahibiz

Bugün milli iradenin Anado­lu coğrafyasında egemenliği açısından Cumhuriyet tarihimi­zin en anlamlı günlerinden biri­si. Bu topraklarda temelleri 102 yıl önce atılmış olan Cumhuri­yetimizle birlikte ülkemiz, bu­güne kadar birçok alanda, büyük hamleler gerçekleştirdi.

Ülke ve toplum olarak, Cumhuriyetimi­zin 102’inci yılını barış, dostluk ve kardeşlik ruhuyla yarınları­mıza güvenle bakmanın azim ve kararlılığında kutluyoruz. Mil­li egemenliğin temellerini atan, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan ya­pan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet­le anıyorum. Cumhuriyet Bayra­mımız kutlu olsun.