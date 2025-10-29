İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Yarınlara güvenle bakmanın azim ve kararlılığına sahibiz
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Bugün milli iradenin Anadolu coğrafyasında egemenliği açısından Cumhuriyet tarihimizin en anlamlı günlerinden birisi. Bu topraklarda temelleri 102 yıl önce atılmış olan Cumhuriyetimizle birlikte ülkemiz, bugüne kadar birçok alanda, büyük hamleler gerçekleştirdi.
Ülke ve toplum olarak, Cumhuriyetimizin 102’inci yılını barış, dostluk ve kardeşlik ruhuyla yarınlarımıza güvenle bakmanın azim ve kararlılığında kutluyoruz. Milli egemenliğin temellerini atan, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.