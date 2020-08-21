İSO: Doğal gaz haberini sevinçle karşılıyoruz

21 Ağustos 2020

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedilmesi üzerine, bu gelişmenin ülke ekonomisinin güçlü hale gelmesi ve toplumun gelecekteki refahı açısından büyük bir umut ve sevinçle karşılandığını söyledi.

Bahçıvan, ekonominin en önemli gündem maddesinin yıllardır enerji kaynağı olduğunu belirtti ve ekledi, "Cari açığımızın da en temel nedeninin büyük ölçüde dışa bağımlı olduğumuz enerjide ödenilen faturalar göz önüne alındığında, duyurusu yapılan doğalgaz rezervinin bu sorunumuza büyük ölçüde çözüm olacağı açıktır.

"Bu rezervin işletilmesi ile birlikte özellikle sanayimizin en önemli rekabet faktörü olan enerji maliyetlerine yapacağı katkı, bizleri önümüzdeki dönem adına çok daha umutlandırmaktadır.

"Bu kıymetli ekonomik değerin en kısa sürede ülkemizin kalkınması, milletimizin refahının arttırılması yolunda değerlendirileceğine inanıyoruz. Bu rezervin ortaya çıkarılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum.”

(Kaynak: Foreks)