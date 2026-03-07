İspanya Adalet Bakanından Yusuf Dikeç benzetmesine esprili yanıt

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırıları sonrasında Türkiye kamuoyunda yakından takip edilen İspanya hükümeti, bu kez sosyal medyada gündeme gelen ilginç bir benzerlikle dikkat çekti. İki ülke arasında son dönemde sosyal medya üzerinden gelişen dostluk paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi.

Bu kez gündeme gelen isim İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños oldu. İspanya’da bir sosyal medya kullanıcısı, Bolaños’un görüntüsünü milli atıcı Yusuf Dikeç’e benzetti.

"Aynı kişi değiliz"

Söz konusu paylaşımı alıntılayan Bolaños ise esprili bir yanıt verdi. Bakan paylaşımında, “Aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum” ifadelerini kullandı.

Bolaños’un bu yorumu kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşım binlerce kullanıcı tarafından yeniden paylaşılarak geniş etkileşim aldı.

Yusuf Dikeç'ten yanıt geldi

Milli sporcumuz Yusuf Dikeç de sosyal medya hesabından Bolaños'a şu şekilde cevap verdi:

"Sanırım ikimizi de aynı anda görmedikleri sürece inanmayacaklar"