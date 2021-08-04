İspanya Büyükelçiliği’nin Twitter takipçi sayısı 20 bine ulaştı

Hüsniye GÜNGÖR

Twitter hesabından son 24 saatte 20 bin takipçi sayısına ulaştığını duyuran büyükelçilik, “Bu, dünyada en çok takipçisi olan üçüncü İspanya elçiliği olduğumuz anlamına geliyor. Bunun için herkese teşekkürler. Sizlerle elimizden geldiğince İspanya hakkında güncel bilgiler paylaşmaya çalışacağız” paylaşımında bulundu.

İspanya’nın iki gün önce Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlara havadan müdahale etmek için gönderdiği iki adet Canadair CL-415 model uçaklar Salı gününden bugüne kadar yüzlerce ton su bıraktı.

Uçaklar sadece bugün 49 sefer yaparak 245 bin litre su bıraktı. Uçakların Türkiye’ye gelişinden bu yana faaliyetleriyle ilgili sürekli bilgilendirme yapan İspanya Türkiye Büyükelçiliği’nin Twitter hesabı, yangın haberlerini takip etmek isteyen Türkler tarafından takibe alınınca, 20 bin takipçi sayısına ulaştı.