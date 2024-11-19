İspanya hükümetinden düzensiz göçmenlere avantaj sağlayacak düzenleme

İspanya hükümeti, düzensiz göçmenlerin oturum ve çalışma izni almalarına kolaylık getirdi. Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz, konuya yönelik açıklamasında, yeni düzenlemeyle ülkede mevcut durumdaki yabancı işçilerin kalmalarının sağlanması, yeni işçilerin cezbedilmesi ve kayıt dışı ekonominin azaltmasının amaçlandığını belirterek, "13 yıldır yürürlükte olan Yabancı Yasası'nda en kapsamlı ve en iddialı düzenlemeyi yaptık" dedi.

Hak ihlallerine karşı önlem adımı

İspanya'nın sosyal ve ekonomik refahını koruyabilmek için yılda 250 ila 300 bin yabancı işçiye ihtiyacı olduğunu kaydeden Saiz, "Oturum ve çalışma izinlerinde prosedürler basitleştirildi, mükerrerlikler kaldırıldı ve daha fazla hukuki dayanaklara tabi tutuldu. Bu düzenleme, mafyayla mücadelenin yanı sıra dolandırıcılık ve hak ihlallerine karşı önlem alma bakımında önemli bir adım olacaktır" şeklinde konuştu.

Düzenlemenin 3 yılda 900 bin kişiyi kapsaması öngörülüyor

Saiz, yapılan düzenlemeyle gelecek 3 yılda 900 bin kişinin çalışma ve oturum izni almasının öngörüldüğünü , bu zamana kadar düzensiz göçmenlerin oturum izni alabilmeleri için gerekli olan 3 yıllık sürenin de 2 yıla indirildiğini kaydetti. Yeni düzenleme ile ayrıca iş arama ve geçici iş vizeleri 3 aydan 1 yıla çıkarılırken, geçici ikametten sonra uzun dönem ikamet için ülkeyi terk edip yeni vize ile geri gelme zorunluğu da kalktı.