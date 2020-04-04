İspanya ile yaşanan tıbbi cihaz krizinin perde arkası

04 Nisan 2020

Mehmet KAYA



ANKARA – İspanya’da bazı yerel yönetimler ve medyada parası ödendiği halde Türkiye’de ürettirilen bazı özel tip respiratörlerin Türk hükümeti tarafından teslim ettirilmediği yönündeki haberlerle başlayan “sorun” çözüldü.



Sağlık Bakanlığının izniyle ihracata izin verildi. Sorunun “perde arkası” ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavşoğlu tarafından açıklandı.

Çavuşoğlu, sağlık ürünlerinde ihracat yasağını delmek için bazı firmaların değişik ülkelerden sipariş kabul ettiği ve ilgili ülkelerin ürüne erişmesi için “Türkiye üzerinde baskı kurmalarını” istediğini açıkladı.



İspanya’da Cuma günü akşam saatlerinden başlayarak Navarra & CastillaLaMancha bölgelerindeki alıcıların Türkiye’den “satın aldığı” ve parasını ödediği respiratörlerin Türkiye’den çıkışına izin verilmediği, hatta el konulduğu yönünde basında haberler yer almaya başladı. Bazı yerel yöneticiler de bu yönde açıklamalar yaptılar.



Haberlerin Cumartesi günü de devam etmesi üzerine Türkiye içinde konu değerlendirildi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da akşam saatlerinde İspanyol muhatabı Arancha Gonzalez Laya ile bir görüşme yaptı.



Bu görüşmenin ardından Arancha Gonzalez Laya bir açıklama yaparak haberleri yalanladı ve Türkiye’nin covid-19 salgını sürecinde İspanya’ya destek olduğunu belirtti. Ayrıca kişisel sosyal medya hesabından da respiratörlerin İspanya’ya ulaştırılması için çabalarından dolayı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na teşekkür mesajı yayımladı.



Üç-beş kuruş fazla kazanmak için…



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanyol muhatabının açıklamasının ardından CNNTürk televizyonu canlı yayınına bağlanarak sürecin “perde arkasını” anlattı. Sorunun bir firmanın “üç-beş kuruş fazla kazanma çabasından” kaynaklandığını söyleyen Çavuşoğlu şunları kaydetti:

“94 ülkeden gelen talepler var. Bu taleplerin hepsini karşılamamız mümkün değil. Burada kriter, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği ihtiyaçtır. Hangi üründen ne kadar ihtiyacımız var, en kötü senaryoya göre..



Bazı ülkelere jestler, esneklikler yaptık. Üretim kapasitemiz her alanda, tüm ürünlerde artıyor. Maalesef şirketlerimiz İçişleri Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirlere rağmen gidiyorlar bazı ülkelerle sözleşme imzalıyorlar, daha sonra o ülkelerden Türkiye’ye baskı kurmalarını istiyorlar. Üç-beş kuruş fazla para kazanabilmek için. Bu doğru bir şey değildir.



Öncelikle bizden izin alarak, Sağlık Bakanlığımıza sorarak o ülkelere ürün verip veremeyeceğini söylemesi lazım. Hem şirketimiz zor duruma düşmesin, hem de biz zor duruma düşmeyelim. ”



Bakan Çavuşoğlu, İspanya’da yanlış haberler yanında bazı kesimlerden “Türkiye ürünlere el koydu” benzeri yorumların da geldiğini, bunların hiçbirinin İspanyol hükümet kaynaklı olmadığını vurgularken, bunun üzerine Sağlık Bakanının talimatıyla 116 solunum cihazının ihracatına izin verildiğini ve yakın zamanda gönderileceğini belirtti.