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İspanya'da tren kazası

İspanya'da iki trenin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

İspanya'da tren kazası
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İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde iki tren çarpıştı.

Olayda ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

Dunya.com

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