İspanya'da yüzyılın en kötü sel felaketi: Ölü sayısı 205'e yükseldi, kayıplar aranıyor

İspanya, bir nesildir görülen en kötü sel felaketlerinden birini yaşıyor. Ülkenin doğu ve güney bölgelerinde etkili olan aşırı yağışlar, şiddetli sel baskınlarına yol açarak can kaybına neden oldu.

Kurtarma ekipleri, kayıpları arama çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının 205’e ulaştığını açıkladı. Felaketin daha fazla can kaybına yol açmasından endişe ediliyor.

Savunma Bakanı Margarita Robles, askeri birliklerin çalışmalara destek verdiğini ve bölgede koşulların halen çok zor olduğunu belirtti. Valencia’ya giderek durumu inceleyen Başbakan Pedro Sanchez ise vatandaşlara temkinli olmaları gerektiğini hatırlattı. Sanchez, "Önceliğimiz kayıp vatandaşlarımızı bulmak, karadan, havadan ve denizden her türlü desteği sağlayacağız. Arama-kurtarma çalışmaları ne kadar sürerse sürsün devam edecek" dedi.

AB'den 250 milyon Euro destek

Ayrıca felaket bölgesi ilan edilen yerlerin yeniden inşası için devlet kaynaklarının yanı sıra Avrupa Birliği’nden de destek sağlanacağı ifade edildi. Valencia Bölge Başkanı Carlos Mazon, mağdur durumdaki vatandaşlara acil yardım amacıyla doğrudan 250 milyon Euro ayrıldığını duyurdu.

Yağmalar başladı

Felaket sonrası bölgede güvenlik sorunu ortaya çıkarken, İçişleri Bakanlığı, yağma girişiminde bulunan 39 kişinin tutuklandığını açıkladı. Su ve gıda temininde sıkıntılar yaşanırken, içme suyu ve gıda yardımı için vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

77 bin hanede halen enerji sorunu yaşınıyor

Valencia’da eğitim süresiz askıya alınırken, Madrid’e tren seferleri en az iki hafta iptal edildi. Bölgede birçok yolda ulaşım sağlanamıyor ve sekiz hastanenin su baskınları nedeniyle kapatıldığı açıklandı. Elektrik kesintileri devam ederken, yetkililer halen 77 bin haneye enerji sağlanamadığını bildirdi.

Yetkililer, bölgede kırmızı ve turuncu alarm durumunun sürdüğünü, halka zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu. İki gün öncesine kıyasla hava koşulları hafiflese de şiddetli yağışlar ve fırtınanın devam etmesi, durumun ciddiyetini korumasına neden oluyor.