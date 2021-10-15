İSPARK Genel Müdürlüğüne Hakan Orhun getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK AŞ Genel Müdürlüğü'ne, Metro İstanbul AŞ Genel Müdür Yardımcısı Hakan Orhun getirildi. Önceki İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır’ın görevi kendi isteğiyle bıraktığı belirtildi.

Bir süre önce zarar ettiği iddiası ile gündeme gelen İSPARK AŞ'nin Genel Müdürü Murat Çakır'ın görevden alındığı öne sürülmüş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Netleşmiş bir durum yok” demişti.

İBB'nin şirketlerden sorumlu danışmanı Ertan Yıldız, sosyal medya hesabından görev değişimini duyurdu.

Yıldız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Metro İstanbul AŞ Genel Müdür Yardımcısı olarak iki yıldır başarıyla görev yapan Sn. Hakan Orhun İSPARK AŞ Genel Müdür'ü olarak atandı. Hakan beye başarılar dilerken, kendi isteğiyle kariyerinde yeni bir sayfa açan eski Genel Müdürümüz Murat Çakır'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ettik.” dedi.