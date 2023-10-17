Isparta Valiliği: 'Benekli Ayhan' polis gitmedi; darp edenler aranıyor

Sosyal medya ünlülerinden Ayhan Koç, Isparta'da kimliği belirsiz iki kişi tarafından bayılana kadar dövülmüş, görüntüler sosyal medyada yayınlanmıştı.

Isparta Valiliği'nin yazılı açıklamasında, olayın 15 Ekim'de Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldiği belirtilerek "Konuyla ilgili olarak emniyet birimlerimize iletilen bir müracaat ve şikayetin bulunmadığı anlaşılmıştır" dendi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "A.K. ve olay sırasında yanında bulunan 2 kadın şahsın, saat 03.30 sıralarında taksi ile Burdur'a gittiği, A.K.'nin buradan saat 13.00 sıralarında otobüs ile Ankara yönüne hareket ettiği tespit edilmiştir. A.K.'nin olay sonrası hastane giriş kaydı bulunmamaktadır. Olayla ilgili 2 şüpheli şahsın kimlik tespiti yapılmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."