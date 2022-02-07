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Isparta Valisi geçici olarak görevinden alındı

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun geçici olarak görevinden alındığı bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevinden alındı.

Seymenoğlu'nun yerine Merkez Valisi Osman Kaymak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afetle mücadelenin aksamaması için, Ömer Seymenoğlu'nun karantina süresince, vali mülkiye müfettişi Osman Kaymak, Isparta Vali Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

Seymenoğlu'nun dün COVID-19'a yakalandığı duyurulmuştu.

Yoğun kar yağışı sonrası şehirde uzun süreli elektrik kesintisi meydana gelmişti.

 

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