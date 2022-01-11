  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Isparta ve Konya'da kuvvetli yağış uyarısı
Takip Et

Isparta ve Konya'da kuvvetli yağış uyarısı

Isparta'nın doğusu ile Konya'nın güneyi ve batısında, yarın öğle saatlerine kadar sürecek kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Isparta'nın doğusu ile Konya'nın güneyi ve batısında beklenen kuvvetli yağışların genellikle kuvvetli yağmur ve sağanak, rakımı 1200 ila 1400 metre üzeri yerlerde de kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Etiketler
yağış