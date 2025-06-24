İsrail açıkladı: 'İran ateşkesi bozdu, radar tesisini vurduk'

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ile ateşkese ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, İran’ın ateşkesi iki kez ihlal ettiği öne sürülerek, İsrail ordusunun Tahran’daki bir radar tesisine saldırı düzenlediği bildirildi.

"Tahran yakınlardaki radar tesisi imha edildi"

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Ateşkes saat 07.00 olarak belirlendi. İsrail, saat 03.00'te Tahran'ın kalbine şiddetli bir saldırı düzenleyerek rejim hedeflerini vurdu, yüzlerce Besic ve İran güvenlik görevlisini öldürdü.

İran, ateşkes yürürlüğe girmeden kısa bir süre önce füze saldırıları düzenledi ve bunlardan biri Beerşeba'da 4 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Saat 07.00 itibarıyla ateşkes yürürlüğe girdi. İran, İsrail topraklarını daha sonra saat 07.06'da bir füze, saat 10.25'te 2 füze ateşledi. Füzeler, can kaybı veya hasar olmaksızın engellendi veya açık alanlara düştü.

İran'ın ihlalleri üzerine İsrail Hava Kuvvetleri, Tahran yakınlarındaki bir radar tesisini imha etti."

"Netanyahu daha fazla saldırıdan kaçındı"

Daha sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "İsrail, Başkan Trump'ın Başbakan Netanyahu ile görüşmesinin ardından daha fazla saldırıdan kaçındı. Başkan Trump, savaşın tüm hedeflerine ulaşan İsrail'i takdir ettiğini ve ateşkesin istikrarına olan güvenini dile getirdi" denildi.

Ateşkes kararını Trump duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasında ateşkes konusunda uzlaşı sağlandığını açıklamıştı.

Ancak Trump daha sonra yaptığı açıklamada, iki tarafın da ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, "İsrail'den memnun değilim. İran'dan da memnun değilim. Ama İsrail'den gerçekten hiç memnun değilim. İsrail'in ateşkes anlaşmasından hemen sonra saldırı düzenlemesi hoşuma gitmedi." ifadelerini kullanmıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı ise ateşkes yürürlüğe girdikten sonra İsrail’e füze saldırısı düzenlendiği iddialarını yalanlamıştı.