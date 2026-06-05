İsrail askeri unsurlarını savaşta Azerbaycan sınırına yerleştirdi

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İsrail, İran ile gerçekleştirdiği savaş boyunca operasyonları kolaylaştırmak amacıyla Azerbaycan topraklarına gizli İsrail askeri ve istihbarat birimleri konuşlandırdı. Konuya yakın dört kaynağın aktardığı bilgilere göre Tel Aviv, Orta Doğu genelindeki gizli ağın bir parçası olarak bu adımı attı. Gizli İsrail askeri unsurları, Azerbaycan'ın güneyinde, İran sınırının hemen yakınındaki üslerde faaliyet yürüttü. Kaynaklar, bu konumların İsrail'in savaşta vurduğu İran kenti Tebriz'e yaklaşık 60 mil uzaklıkta bulunduğunu belirtti.

Özel komando birlikleri bölgede istihbarat toplama misyonları ve insansız hava aracı operasyonları gerçekleştirdi. Kaynaklar, söz konusu yerleşimin savaş süresince kuzey İran'ı izleme imkanı tanıdığını bildirdi. Konuya yakın kaynakların iddialarına göre Bölgedeki bazı komşu ülkeler, Tahran'a yönelik operasyonlara zemin hazırlayarak süreçte rol oynadı.

Gizli üslerin coğrafi dağılımı ve İsrail askeri varlığı

Kaynaklar, İsrail askeri güçlerinin Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Somaliland dahil olmak üzere birçok ülkedeki gizli askeri alanları kullandığını iddia etti. Başlangıçta acil durum kurtarma ekipleri olarak planlanan birimler, zamanla askeri ve istihbarat toplama pozisyonlarına dönüştü. Stratejik yayılma adımları, savaş sırasında İsrail askeri varlığını İran'ın güney, batı ve kuzey çevrelerine yerleştirdi. Sınır ötesi operasyon noktaları, askeri menzili İran topraklarının içlerine doğru yüzlerce mil genişletti.

Azerbaycan operasyonu bünyesinde özel operasyon güçleri, helikopterli muharebe kurtarma ekipleri ve Mossad personeli dahil birkaç düzine İsrail askeri görev aldı. Azerbaycan'ın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği sözcüsü ise topraklarının üçüncü ülkeye karşı operasyonlarda kullanıldığı iddialarını kesin bir dille reddetti.