İsrail askerleri canlı yayındaki 2 Türk gazeteciyi gözaltına aldı

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaları İsrail'den takip eden CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman, Tel Aviv’den canlı yayın yaptıkları esnada İsrail askerleri tarafından engellendi.

Kamerayı kapattı, yayını kesti

İsrailli güvenlik görevlisinin ekibin yanına gelerek kamerayı eliyle kapatmaya çalıştığı görüldü. Kısa süre sonra görüntü kadrajdan çıktı ve yayın kesildi.

Bölgede yaşanan gelişmeleri izleyicilere aktaran Çakmak ve Kahraman’ın, İran’ın füze saldırısının ardından sivillerin sığınaklara iniş ve çıkış anlarını aktardığı sırada müdahalenin gerçekleştiği görüntülendi.

Türk gazeteciler gözaltına alındı

Yayına müdahale edilen CNN Türk ekibinin daha sonra gözaltına alındığı bildirildi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail’in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılardan biri ile daha karşı karşıyayız. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın İsrail’de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır. Bu gözaltı kararı kabul edilemez. Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir. Konuyu yakından takip ediyoruz" dedi.