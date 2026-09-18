İsrail bağlantılı forex dolandırıcılığı soruşturması: 191 şüpheli gözaltında

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Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, 2026'da yürütülen dört ayrı dosyada Türkiye'de "çağrı merkezi" adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığının tespit edilmesi üzerine genişletildi.

Soruşturma kapsamında MASAK'ın analiz ve değerlendirme raporları, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün mali incelemeleri ve MİT'in çalışmaları bir araya getirildi. Savcılık, eylemlerin münferit şirketlerden ziyade daha büyük ve organize bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyada yatırım reklamlarıyla ulaştılar

Soruşturmadaki tespitlere göre şüpheliler, sosyal medya, arama motorları ve internet sitelerinde forex ağırlıklı olmak üzere yüksek kazanç vadeden yatırım reklamları yayımladı.

Bu reklamlar üzerinden mağdurlara ulaşan şüpheliler "kayıt ücreti" adı altında düşük miktarda para talep etti, ardından mağdurları manipüle ederek daha yüksek tutarlarda yatırım yapmalarını sağlandı. Paralar ise yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto cüzdanlarına aktarıldı.

Sahte ekranlarla kazanç gösterildi

Başsavcılığın açıklamasında, mağdurlar paralarını çekmek istediğinde hesapların bloke edildiği, blokenin kaldırılması veya vergi ödenmesi gibi gerekçelerle yeniden para talep edildiği belirtildi. Savcılığa göre mağdurlardan alınan paralarla gerçekte herhangi bir yatırım işlemi yapılmadı.

Çalışanlara kod ad ve sahte hayat hikayesi

Çağrı merkezlerinde birden fazla dil bilen kişiler işe alınırken her çalışana bir kod ad verildiği ve mağdurları ikna etmek amacıyla kendilerine sahte bir geçmiş oluşturmalarının istendiği öne sürüldü. Bu kurgusal öz geçmişlere Oxford gibi üniversitelerden mezun olma gibi unsurların eklendiği aktarıldı. İşe alınacak kişilerin güvenlik güçleriyle bağlantısı olup olmadığının anlaşılması amacıyla yalan makinesi testinden geçirildiği de savcılığın tespitleri arasında yer aldı.

Ofislerde İbranice konuşmak yasaktı

Açıklamaya göre çalışanların ofislere telefon sokmasına ve içeride İbranice konuşmasına izin verilmedi. Başsavcılık, organizasyonun İsrail vatandaşları tarafından yönetildiğini ve farklı ülkelerdeki operasyonlardan sorumlu kişilerin belirlendiğini bildirdi.

MİT'in çalışmalarında ise söz konusu yapılanmanın faaliyetlerini Türkiye'ye kaydırma arayışında olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Şüphelilerin İsrail ve ABD vatandaşlarını hedef almamaları konusunda talimatlandırıldığı; Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Singapur, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, İrlanda, Çin, İsviçre, Belçika, İsveç ve Güney Kore başta olmak üzere çok sayıda ülkedeki kişilerin hedef alındığı öne sürüldü.

Haksız kazanç 3 milyar doları aştı

Başsavcılığa göre şüpheliler iki yıl içinde ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştı. Mağdurlardan elde edildiği değerlendirilen haksız kazancın ise 3 milyar doları aştığı ve bu paranın yurt dışındaki banka hesapları ile kripto cüzdanlarında tutulduğu tespit edildi.

44 çağrı merkezine operasyon

MİT ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 29 şirkete ait 44 çağrı merkezi ile şüphelilere ait toplam 286 adrese yönelik operasyonda 191 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz malları ile banka, ödeme kuruluşu ve kripto para borsalarındaki varlıklarına el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.