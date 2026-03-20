İsrail Başbakanı Netanyahu öldü mü? Binyamin Netanyahu'nun videoları gerçek mi, yapay zeka mı?
ABD/İsrail-İran savaşında 21. güne girildi. Saldırıların ardı arkası kesilmezken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ölüp ölmediği hala tartışılıyor. Netanyahu sürekli videolar paylaşırken son videosu yine gündem oldu. Uzmanlar bunun yapay zeka ile yapıldığını öne sürdü. "Netanyahu öldü mü" soruları da yeniden alevlendi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün kameralar karşısına geçerek İran savaşında son durumu aktardı ve ölmediğini dile getirdi. Fakat videouyu inceleyen uzmanlar birçok çelişki ile karşılaşıp bunu sosyal medyada paylaşmaya başladı. Bu gelişme sonrası bir kez daha "Netanyahu öldü mü" sorusu hızlandı.
Binyamin Netanyahu öldü mü?
Binyamin Netanyahu'nun öldüğü henüz kesinleşmiş değil. Şu ana kadar somut bir bilgi yok.
ABD’li Senatör Chris Van Hollen de kendisine yöneltilen soruya "Netanyahu ölmedi" cevabını vermişti.