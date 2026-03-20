İsrail Başbakanı Netanyahu öldü mü? Binyamin Netanyahu'nun videoları gerçek mi, yapay zeka mı?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün kameralar karşısına geçerek İran savaşında son durumu aktardı ve ölmediğini dile getirdi. Fakat videouyu inceleyen uzmanlar birçok çelişki ile karşılaşıp bunu sosyal medyada paylaşmaya başladı. Bu gelişme sonrası bir kez daha "Netanyahu öldü mü" sorusu hızlandı.

Binyamin Netanyahu'nun öldüğü henüz kesinleşmiş değil. Şu ana kadar somut bir bilgi yok.

ABD’li Senatör Chris Van Hollen de kendisine yöneltilen soruya "Netanyahu ölmedi" cevabını vermişti.