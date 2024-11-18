İsrail basınına yalanlama geldi: Liderimiz Katar'dan Türkiye'ye gitmedi
Hamas, Katar'da ikamet eden liderlerinin Türkiye'ye taşındığına dair İsrail basınında yer alan iddiaları reddetti. Konuya yönelik yazılı açıklamasında Hamas, "Hamas hareketindeki kaynaklar, İsrail basınında Hamas liderlerinin Katar'dan Türkiye'ye gittiği yönünde çıkan haberleri yalanladı" ifadesini kullandı.
Hamas, dün İsrail Basını'nda çıkan, Katar'daki liderlerinin "Türkiye'ye taşındığı" yönündeki iddiaları yalanladı.
Yazılı açıklamasında Hamas, "Hamas hareketindeki kaynaklar, İsrail basınında Hamas liderlerinin Katar'dan Türkiye'ye gittiği yönünde çıkan haberleri yalanladı" ifadesini kullandı ve "İsrail'in zaman zaman yaymaya çalıştığı asılsız iddialardan ibaret olduğunu" belirtti.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları da, Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı iddialarını yalanlamıştı.