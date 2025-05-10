İsrail Başkonsolosluğu yakınında ateş açan şüpheli tutuklandı
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınında silahla havaya ateş açtıktan sonra gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
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Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Başkonsolosluk önünde silahla havaya 5 el ateş eden B.K. isimli şahıs polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.