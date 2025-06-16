İsrail devlet televizyonu: Tel Aviv, İran’a karşı İngiltere ve Fransa’dan destek istedi

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, İsrail hükümetinin, İran’ın "Sadık Vaat-3” operasyonu kapsamında başlattığı geniş çaplı saldırılara karşı savunma desteği sağlamak amacıyla birden fazla ülkeye resmi talepte bulunduğu belirtildi.

İngiltere'nin bu talebe olumlu yanıt vererek destek sunduğu ifade edilen haberde, Fransa'nın henüz karar vermekte tereddüt ettiği aktarıldı.

Haberde, Sadık Vaat-1” ve "Sadık Vaat-2” operasyonları sırasında da İsrail'e İran füzelerine karşı koymada yardımcı olmak için uluslararası bir koalisyon kurulduğu belirtildi.

İsrailli bir yetkili, İngiltere'nin daha önceki iki saldırı dalgası olan "Sadık Vaat-1” ve "Sadık Vaat-2” sırasında da İsrail'e yardımcı olduğuna işaret etti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 14 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.