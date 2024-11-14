İsrail, Filistin bayrağını yasaklamaya hazırlanıyor! Yasağa uymayanlara 2700 dolar ceza...

İsrail, devlet tarafından finanse edilen kurumlarda Filistin bayrağını yasaklamaya hazırlanıyor. Ülkenin devlet televizyonu KAN'ın haberinde "Önerilen yasa, Filistin bayrağı da dahil olmak üzere düşman bir ülkenin bayraklarının resmi bütçeye dahil olan veya devlet tarafından desteklenen kurumlarda asılmasının yasaklanmasını öngörüyor" ifadelerine yer verildi

Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı Likud Partisi'nden İsrail Meclisi'ne giren Nissim Vaturi'nin sunduğu yasa teklifinin, İsrail Parlamentosundaki Mevzuat İşleri Bakanlar Komitesi'nin gelecek pazar günü yapılacak bir sonraki oturumunda tartışılacağı aktarıldı.

İsrail vatandaşlarının yüzde 20'den fazlasının Arap asıllı olması sebebiyle yasa teklifi ülkede tartışmalara yol açtı.