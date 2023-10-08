İsrail - Hamas savaşında ölü sayısı 500'ü aştı

Hamas, dün sabah ilk olarak İsrail'e binlerce roket fırlattı, ardından da militanlarını ülkenin güneyine soktu. Çok sayıda asker ve sivil öldüren militanlar, bazı kişileri Gazze'ye kaçırdı. İsrail 'intikam alınacağını' kaydetti.

Can kaybı her geçen saat artıyor

İsrail, Hamas'ın saldırıları sonucu ülkede 250 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail Sağlık Bakanlığı, 1864 yaralının hastanede tedavi gördüğünü, 19'unun durumunun kritik, 326'sının ise durumunun ciddi olduğunu bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu bölgede 20'si çocuk 256 kişinin yaşamını yitirdiğini, 121'i çocuk 1788 kişinin yaralandığını açıkladı.