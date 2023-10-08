İsrail - Hamas savaşında ölü sayısı 600'ü aştı
Hamas'ın dün İsrail'e yönelik geniş çaplı saldırıların ardından başlayan savaşta her iki taraftan da can kaybı ve yaralı haberleri gelmeye devam ediyor. Ölü sayısı 600'ü geçerken, binlerce kişi yaralandı.
Hamas, dün sabah ilk olarak İsrail'e binlerce roket fırlattı, ardından da militanlarını ülkenin güneyine soktu. Çok sayıda asker ve sivil öldüren militanlar, bazı kişileri Gazze'ye kaçırdı. İsrail 'intikam alınacağını' kaydetti.
Can kaybı her geçen saat artıyor
İsrail, Hamas'ın saldırıları sonucu ülkede 350 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail Sağlık Bakanlığı, 1864 yaralının hastanede tedavi gördüğünü, 19'unun durumunun kritik, 326'sının ise durumunun ağır olduğunu bildirdi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu bölgede 313 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıkladı.