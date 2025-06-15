İsrail: İran geceki saldırılarında 80'e yakın füze attı

İran'ın gece saatlerinde gerçekleştirdiği iki ayrı balistik füze saldırısında İsrail'e yaklaşık 80 füze fırlatıldığı, saldırılarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 250'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

İki ayrı saldırı dalgası şeklinde gerçekleşti

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan fırlatılan füzelerin iki ayrı saldırı dalgası şeklinde gerçekleştiği belirtildi. İlk saldırının özellikle Hayfa başta olmak üzere ülkenin kuzey bölgelerini, ikinci saldırının ise Tel Aviv dahil orta kesimleri hedef aldığı ifade edildi.

İran'ın ilk füze saldırısında, kuzeyde bulunan ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun yaşadığı Tamra kentinde bir eve isabet eden füze sonucu biri 13 yaşındaki bir kız çocuğu olmak üzere dört kadın yaşamını yitirdi. Olayda 10 kişi de yaralandı.

200'den fazla kişi yaralandı

İkinci saldırı dalgasında ise Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam ve Rehovot şehirlerine isabet eden füzeler ağır hasara yol açtı. Bat Yam'da bir apartmana düşen füze nedeniyle en az 6 kişi hayatını kaybederken, 200'den fazla kişi de yaralandı. Ayrıca bölgede 7 kişinin kayıp olduğu, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Rehovot'ta ise saldırı sonucu 40 kişinin yaralandığı açıklandı.