İsrail, İsfahan'da İran Savunma Bakanlığı'na ait tesisi vurdu

İran basınında yer alan haberlere göre, İsrail Hava Kuvvetleri, İsfahan kentinde İran Savunma Bakanlığı'na bağlı bir tesisi hedef aldı.

Saldırı anının, bölgede seyir halinde olan bir aracın kamerası tarafından kaydedildiği bildirildi.

Yerel kaynaklara göre saldırıya uğrayan tesisin, askeri amaçlı insansız hava araçları üretimi yapılan bir fabrika olduğu öne sürüldü. Ancak bu iddiaya ilişkin resmi bir doğrulama henüz yapılmadı.

Şiraz ve Kirmanşah'ta da patlama sesleri duyuldu

Aynı saatlerde İran’ın Şiraz ve Kirmanşah kentleri yakınlarında da patlama seslerinin duyulduğu ifade edildi.