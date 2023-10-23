İsrail konsolosluğundaki eylemde gözaltına alınanların dokuzu serbest

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için 17 Ekim'de İsrail Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binanın önünde toplanan bir grup, polis bariyerlerini zorlayarak konsolosluğun bulunduğu plazaya girmeye çalışmıştı.

Olaylarda emniyet güçlerine, çevredeki binalara ve konsolosluğa taşlı, sopalı, meşaleli ve havai fişekli saldırıda bulunan gruptakilerden plaza içerisine girmeye çalışan ve olayları provoke etmekle suçlanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Yine yakındaki bir işyerine ve konsolosluk çevresine saldırıda bulunan 8 şüpheli de yakalandı.

Ayrıca olay günü Levent Mahallesi'ndeki bir sokakta yapılan kontrollerde üzerinden çeşitli boyutlarda taş ve torpil ele geçirilen 3 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin olay yerinde havai fişek attığı tespit edildi.

Çalışmaların devamında 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Dokuzu serbest, diğerleri emniyette

Gözaltına alınan 18 şüpheliden işlemleri tamamlanan 9'u adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i adli makamlarca serbest bırakılırken, 1'i de adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi. Gözaltındaki 9 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.