İsrail saldırılarında ölü sayısı 212'ye çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi öldü, 1400 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 212'ye yükseldiğini belirtti. Kudra, hayatını kaybedenler arasında 61 çocuk ve 36 kadının bulunduğunu, yaralı sayısının ise 400'ü çocuk ve 270'i kadın olmak üzere 1400'e ulaştığını ifade etti.

İsrail'in masum sivilleri evlerinde hedef almaya devam ettiğini ve aşırı güç kullandığını kaydeden Kudra, saldırılar nedeniyle on binlerce Filistinlinin evsiz kaldığını ve bu durumun yeni tip koronavirüsün (COVID-19) ve salgın hastalıkların yayılmasına sebep olacağını sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler: 38 binden fazla Filistinli yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), saldırılarda 38 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'de yerinden edilen çok sayıda Filistinlinin çevredeki 48 okula sığındığını söyledi.

İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sayısının 38 bini geçtiğini belirten Dujarric, evlerinin yıkılması sonucu ise 2 bin 500'den fazla kişinin evsiz kaldığına, 41 okulun ise saldırılarda zarar gördüğüne dikkati çekti.

Elektriğe erişimin günlük 6 ila 8 saate kadar düştüğünü ve bu durumun sağlık hizmetlerini de etkilediğini ifade eden Dujarric, İsrail ve Filistinli gruplara BM ve diğer insani yardım örgütlerinin gıda ve yakıt yardımlarını ulaştırmasına müsaade etmeleri çağrısında bulundu.

Dujarric ayrıca tüm taraflara uluslararası insani hukuka ve insan hakları hukukuna saygı duyulması yükümlüğünü hatırlattı.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland'ın tüm taraflarla gerginliği azaltmak için çalıştığını söyleyen Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in de gelişmeleri yakından takip ettiğini ve farklı seviyelerde çeşitli görüşmeler yaptığını ifade etti.

Genel Sekreter'in Filistinli sivillerin korunması için uluslararası koruma mekanizması kurulması yönündeki çağrıları destekleyip desteklemediği sorusu üzerine Dujarric, "Şu an önceliğimiz çatışmaların sona erdirilmesi ve insani yardımlar. Sonrasında siyasi sürece dönülmesi... Mekanizmaya gelince ise üye ülkelerden bir tür teklif görmemiz gerek." yanıtını verdi.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi ve Mescid-i Aksa’da ramazan ayının başından itibaren devam eden gerginlik 7 Mayıs'ta İsrail polisinin Filistinlilere plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmesiyle tırmanmaya başladı.