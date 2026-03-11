İsrail saldırılarında Türk TIR şoförü hayatını kaybetti

Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, İstanbul’dan aldığı yükü Afganistan’a teslim ettikten sonra Türkiye’ye dönmek üzere yola çıktı. Babası Coşkun Fırat’ın da aralarında bulunduğu 15 Türk TIR’ı ile birlikte 5 Mart’ta İran’a giriş yapan Fırat’ın kullandığı araca, İsrail tarafından fırlatılan bir füzenin isabet ettiği bildirildi.

Kazvin eyaletini geçerek Zencan kentine doğru ilerlediği sırada saldırıya uğrayan TIR, isabet alan füzenin ardından alev aldı. Araçtan yaralı olarak çıkarılan Hüseyin Fırat, Zencan’daki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aynı konvoyda bulunan diğer Türk şoförlerin ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Hüseyin Fırat hayatını kaybetti

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Hüseyin Fırat, bugün hayatını kaybetti. Fırat’ın cenazesinin memleketi Hatay’ın Reyhanlı ilçesine getirileceği belirtildi.