İsrail üç Türk'ü öldürdü, soruşturma başlatıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in hava saldırılarında üç Türk vatandaşının öldürülmesine dair re'sen soruşturma başlattı.

Başsavcılığın açıklamasında cenazelerin Türkiye'ye gönerildiği, nüfusa kayıtlı olduğu illerde otopsi yapıldığı belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında "Otopsi işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben evrakın Cumhuriyet başsavcılığımıza gönderilmesi, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarından istenmiştir" ifadelerini kullandı.

Lübnan sınırında öldürülen Türkler

Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta Lübnan'dan kaçak yollarla İsrail'e geçmeye çalışan üç vatandaşın hava saldırısında öldürüldüğünü açıklamıştı.

Öldürülen kişilerin Sezer Özdemir, Hüseyin Kaya ve Çınar Alp Baydenk olduğu öğrenilirken, bu kişilerin daha önce de sahte isimlerle kaçak yollardan İsrail'e gittikleri, iki ila üç yıl bu ülkede çalıştıktan sonra sınırdışı edildikleri belirtilmişti.