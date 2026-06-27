İsrail ve Lübnan arasındaki uzlaşı çabaları Hizbullah engeline takıldı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ortadoğu topraklarında kalıcı istikrar sağlama çabaları çok ciddi bir duvar ile karşı karşıya kalıyor. Bölgedeki dengeleri kökten sarsacak adımlar Washington yönetiminin arabuluculuğuyla hayata geçirilirken, taraflar arasındaki uçurum varlığını koruyor.

Diplomatik koridorlarda imzalanan son metinler sahada karşılık bulmakta zorlanıyor mu? Bölgesel aktörlerin sert tutumu yeni bir askeri hareketliliği tetikler mi? Sınır hattındaki bu kriz küresel piyasalarda nasıl bir yankı bulacak? Yatırımcılar ve uluslararası gözlemciler bu kritik soruların yanıtlarını arıyor.

Ateşkes sürecine rağmen Gazze şeridinde askeri harekat sürüyor

Uluslararası toplumun gözü kulağı sınır hatlarındaki askeri hareketliliğe çevriliyor. İsrail ordusu Ekim 2025 döneminde yürürlüğe giren resmi ateşkes mutabakatına rağmen Gazze genelindeki operasyonlarına kesintisiz devam ediyor. Gerçekleşen askeri müdahaleler neticesinde bugüne kadar binin üzerinde Filistinli hayatını kaybetti. Yaşanan bu insani kayıplar ve dinmeyen şiddet sarmalı, bölgesel barış çabalarının önündeki en büyük engellerden birini oluşturuyor. Diplomatik kaynaklar sahadaki bu tablonun müzakere masasını doğrudan sabote ettiğini belirtiyor.

Hizbullah sınır hattından çekilmeyi açıkça reddetti

Krizin diğer önemli bacağı ise kuzey sınırında şekilleniyor. İsrail ile Lübnan arasında imzalanan barış çerçeve anlaşması, Beyrut yönetiminin ve Hizbullah örgütünün resmi itirazıyla sarsılıyor. Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda hazırlanan bu diplomatik metin, Hizbullah güçlerinin Lübnan'ın güney bölgelerinden tamamen çekilmesini şart koşuyor.

Hizbullah bu ağır şartı net bir dille reddettiğini duyurdu. Lübnan hükümeti de örgütle paralel bir duruş sergileyerek anlaşma metnine karşı çıkıyor. Bu tıkanıklık sınır hattında yeni bir çatışma riskini tırmandırıyor.

Tahmin piyasalarındaki barış ihtimali hızla eriyor

Siyasi arenadaki bu sertleşme finansal öngörülere ve piyasa fiyatlamalarına çok sert yansıyor. Tahmin piyasalarında 30 Haziran 2026 tarihine kadar kalıcı bir barış anlaşmasının imzalanma olasılığı adeta dip yapıyor. Sadece 24 saat önce yüzde 3 seviyesinde bulunan "EVET" yönündeki piyasa fiyatlaması, son gelişmelerin ardından yüzde 1.4 seviyesine kadar geriledi.

Yatırımcılar kısa vadede bölgede sürdürülebilir bir huzur ortamının inşa edilemeyeceğini öngörüyor. Gazze'deki durmak bilmeyen şiddet ile Hizbullah cephesinin uzlaşmaz tavrı, yakın gelecekte istikrarsızlığın süreceğini tescilliyor.

Diplomatik çabalar ve askeri adımlar yakından izleniyor

Güney Lübnan ve Gazze şeridindeki kırılgan durum varlığını güçlü bir şekilde koruyor. Analistler bölgedeki tırmanış potansiyelinin küresel jeopolitik risk primini canlı tuttuğunu ifade ediyor. Bundan sonraki süreçte Hizbullah örgütünün barış metnine yönelik söylemlerindeki olası değişimler ve İsrail'in askeri adımları en kritik göstergeler olacak.

Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere uluslararası aktörlerin yeni bir diplomasi trafiği başlatıp başlatmayacağı yakından takip ediliyor. 30 Haziran hedef tarihi yaklaşırken tarafların iş birliği veya yeni çatışma hamleleri piyasaların yönünü çizecek.