İsrail yangın söndürme uçakları Türkiye’de

Hüsniye GÜNGÖR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun iki gün önce İsrail’den geleceğini açıkladığı yangın söndürme uçakları Bodrum’a ulaştı. Uçakların Türkiye’ye getirilmesinin arkasında ise İsrail ve İstanbul merkezli Arad Holdings var. DÜNYA’nın ulaştığı bilgilere göre uçakların Türkiye’ye getirilmesi için Arad Holdings’in patronu Nimrod Arad, iki ülkenin hükümetleri, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Irit Lilyan’ın başkanlık ettiği İsrail Dış İşleri Bakanlığı ekibi, CdA ve İsrail İstanbul Konsolosluk Şefi Ehud Moshe Eitam ortaklaşa çalıştı. Uçaklar Türk ekiplerle birlikte yangınların söndürülmesi için çalışmak üzere Bodrum’a ulaştı.

2000 yılında Tel Aviv, İsrail ve İstanbul merkezli olmak üzere kurulan ARAD Holdings, Türkiye'de ağırlıklı olarak büyüyen pazarlarda, Türkiye odaklı uluslararası faaliyet gösteriyor. Enerji, altyapı, kripto para birimi ve blok zinciri, tıbbi kenevir, gayrimenkul teknolojisi uygulaması gibi alanlarda etkin olan şirketin çalışma alanı içinde Türkiye ile İsrail arasında ticaret yapmak da var. Şirket İsrail'de ve yurtdışında Türkiye'den deneyimli altyapı şirketleri ve üreticilerden mal ve hizmet ithal ediyor. ARAD Holdings aynı zamanda İsrael Türkiye İş Konseyi (ITBC) üyesi.