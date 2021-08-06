İsrail yangın söndürme uçakları Türkiye’ye geliyor

Hüsniye GÜNGÖR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun iki gün önce İsrail’den geleceğini açıkladığı yangın söndürme uçakları Bodrum’a ulaşmak üzere yola çıktı. DÜNYA’nın ulaştığı bilgilere göre, yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için İsrail’den üç uçak ve yedi mürettebat geliyor. Uçakların Türkiye’ye getirilmesinin arkasında ve finansmanında ise ODAŞ Enerji’nin sahibi Burak Altay ile Arad Holdings’in patronu Nimrod Arad var. DÜNYA’nın ulaştığı bilgilere göre, Altay ve Arad uçakların Türkiye’ye getirilmesi için iki ülkenin hükümetleri, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ankara Maslahatgüzarı Irit Lillian’ın başkanlık ettiği İsrail Dış İşleri Bakanlığı ekibi ve İsrail İstanbul Konsolosluk Şefi Ehud Moshe Eitam ile ortaklaşa hareket etti.

2000 yılında Tel Aviv ve İstanbul merkezli olmak üzere kurulan ARAD Holdings, Türkiye'de ağırlıklı olarak büyüyen pazarlarda, Türkiye odaklı uluslararası faaliyet gösteriyor. Enerji, altyapı, kripto para birimi ve blok zinciri, tıbbi kenevir, gayrimenkul teknolojisi uygulaması gibi alanlarda etkin olan şirketin çalışma alanı içinde Türkiye ile İsrail arasında ticaret yapmak da var. Şirket İsrail'de ve yurtdışında Türkiye'den deneyimli altyapı şirketleri ve üreticilerden mal ve hizmet ithal ediyor. ARAD Holdings aynı zamanda İsrail Türkiye İş Konseyi ve Ticaret Odası (ITBC) üyesi.

Uçaklar yola çıktı

İsrailli Chimnir firmasından kiralanan üç adet yangın söndürme uçağı, toplam yedi mürettebatıyla, Dalaman’a iniş yapmak ve ivedilikle çalışmalara katılmak üzere İsrail’den yola çıktı.