İsrail'de olağanüstü hal kısıtlamaları uzatıldı

İsrail İç Cephe Komutanlığı, kısıtlamaların 15 Haziran Pazar yerel saatle 20.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Bu kapsamda eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, toplu ibadetler, spor ve sanat etkinlikleri ve tüm toplu faaliyetler iptal edildi. Kritik sektörler dışında iş yerleri de kapalı kalacak.