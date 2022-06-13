İsrail'den 'İstanbul'a seyahat' uyarısı
İsrail, İstanbul'u ziyaret eden vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu.
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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İstanbul'u ziyaret eden İsrail vatandaşlarının "en kısa sürede" İstanbul'dan ayrılmalarının gerektiğini belirtti.
İsrail, İran Devrim Muhafızları mensubu bir albayın suikaste uğraması nedeniyle İran'ın intikam alacağı yönündeki tehditlerine dayanarak 30 Mayıs'taki açıklamasında İsrail vatandaşlarının Türkiye'ye gitmemeleri konusunda bir uyarıda bulunmuştu.