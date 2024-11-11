İsrail'den Kürtlere 'ittifak' çağrısı: Bağlarımızı güçlendirmeliyiz

İsrail'de Dışişleri Bakanı Yitsrael Katz, koltuğu Gideon Saar'a devretti. Yerel medyada yer alan habere göre devir teslim töreninde konuşan Saar, konuşmasında Kürtlere ittifak çağrısında bulundu.

'Kürtler, İsrail'İn doğal mütttefiki'

"Kürtler büyük ve siyasi bağımsızlığı olmayan bir millet." ifadesini kullanan Saar, Kürtlerin, İsrail'in "doğal müttefiki" olduğunu savunarak, "Kürtlere ulaşmalı ve bağlarımızı güçlendirmeliyiz. Bunun hem siyasi hem de güvenlik yönleri var." dedi.

İsrailli Bakan, "Kürtlerin, Türkiye ve İran'ın kurbanı olduğunu" öne sürdü.

'İttifaklar diğer azınlıklarla olacak'

Suriye ve Lübnan'daki Dürzi azınlıklara da değinen Saar, İsrail'in bu topluluklarla da ilişkilerinin artırılmasından yana olduğunu belirterek, "Her zaman azınlık olacağımız bir bölgede doğal ittifakların diğer azınlıklarla olacağını anlayın." diye konuştu.