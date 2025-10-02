Google Haberler

İsrail’den Sumud Filosu’na baskın: Alıkonulan Türk vatandaşlarının isimleri belli oldu

Gazze’ye insani yardım götüren Sumud Filosu’na İsrail donanması uluslararası sularda müdahale etti. Türkiye Delegasyonu, baskın sırasında 30 Türk vatandaşının alıkonulduğunu açıkladı, 20’sinin ismi açıklandı.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, uluslararası sularda İsrail donanmasının müdahalesine uğradı. Filoya baskın düzenleyen İsrail askerleri, gemilerdeki aktivistleri alıkoydu.

Türkiye Delegasyonu, baskın sırasında 30 Türk vatandaşının alıkonulduğunu duyurdu. Bu kişilerden 20’sinin isimleri açıklandı.

Sirius gemisi: Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Tekocak

Alma gemisi: Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu

Spectre gemisi: Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar, Muslim Ziyali

Huga_A gemisi: Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız

Deir Yassine_A gemisi: Sümeyye Sena Polat

Grande Blue gemisi: Halil Rıfat Çanakçı

“Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında”

Filonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı bırakıldı ve gemilere askeri personel çıktı” denildi.

İsrail donanması, filoya ait 13 gemiden 8’ini uluslararası sularda zorla ele geçirdi.

Gasbedildiği doğrulanan gemiler: Deir Yassine/Mali, Huga, Spectre, Adara, Alma, Sirius, Aurora ve Grande Blue.

