İsrail'e Doğu Kudüs çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetine Filistin seçimlerinin bir an önce gerçekleştirilmesi için 1995 Oslo Geçici Anlaşması'nın hükümlerine riayet ederek, engelleyici tutumuna son vermesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistinli grupların katılımıyla dün gerçekleştirilen toplantının sonucunda Filistin'de 2006'dan bu yana ilk kez düzenlenmesi öngörülen parlamento ve başkanlık seçimlerinin ertelenmesine karar verildiğinin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, Filistinli grupları bu yönde karar almaya sevk eden temel sebebin, İsrail'in özellikle Doğu Kudüs'te seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda Filistin yönetimi tarafından yapılan başvuruyu yanıtsız bırakmasının ve seçim kampanyası yürütülmesine izin vermemesi olduğunun görüldüğü vurgulandı.

Seçimlerin ertelenmesine ilişkin alınan kararda, Türkiye'nin de büyük önem atfettiği Filistinliler arası uzlaşı sürecini menfi yönde etkilememesini temenni edildiğinin ve Filistinli tüm grupları birlik ile uzlaşı yolunda çaba sarf etmeyi sürdürmeye teşvik edildiğinin belirtildiği açıklamada, "İsrail hükümetine, Filistin seçimlerinin bir an önce gerçekleştirilmesini teminen, 1995 Oslo Geçici Anlaşması'nın hükümlerine riayet ederek, (Doğu Kudüs'teki) engelleyici tutumuna son vermesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

15 yıl sonra Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararname ocakta imzalanmıştı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Ancak Abbas, işgal altındaki Doğu Kudüs'te seçimlere İsrail tarafından izin verilinceye kadar milletvekili seçimine gitmeyeceklerini açıklamıştı.