İsrail'e göre Türkiye'yle diplomatik ilişkide değişim yok

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Türkiye, Tel Aviv büyükelçisini 'istişare' için Ankara'ya çağırmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu artık hiçbir şekilde muhatap almayacağını söylemiş ancak tüm diplomatik ilişkinin kesilmeyeceğini ifade etmişti.

İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesine konuşan Hayat, Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi.

Bu gelişmelerden sonra İsrail ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin değişmediğini aktaran Hayat, "Böyle bir krizi nasıl önleyeceğimizi yeniden düşünmeliyiz." ifadesini kullandı.