İsrail'in 'istenmeyen kişi' ilan ettiği Guterres'e Norveç'ten destek

Norveç, İsrail'in 'istenmeyen kişi' ilan ettiği BM Genel Sekreteri Guterres'e destek açıklamasında bulundu. "İsrail'in BM ve BM'nin Genel Sekreteri'nin itibarını zedelemeye yönelik girişimlerine şiddetle karşı çıkıyorum" değerlendirmesinde bulunan Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Orta Doğu'daki de dahil olmak üzere karşılaşılan krizlerin güçlü bir BM gerektirdiğini kaydetti.

Guterres: Orta Doğu'da gerilim acilen düşürülmeli!

İsrail yönetimi, Orta Doğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan BM Genel Sekreteri Guterres'in ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu. BM Genel Sekreteri'nin 1 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail'e atılan füzelere ilişkin İran'ın ismini zikretmediği ve Tahran'ın saldırısını 'doğrudan kınamadığı' iddia edilmişti.

Guterres, İran'ın füze saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum" ifadesini kullanarak, acil ateşkes çağrısında bulunmuştu. İsrail'in bu kararının ardından BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Guterres'e destek verdiklerini açıklamıştı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield'in ise BM'deki konuşmasında, Genel Sekreter'den hiç bahsetmemesi ve "ABD, İsrail'e tam, tam, tam destek vermektedir" diye konuşması dikkat çekmişti.