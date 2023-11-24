İsrailli rehineler Mısır'a teslim edildi

İsrail televizyonları, 13 İsrailli rehinenin Mısırlı yetkililere teslim edildiğini duyurdu.

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, Hamas'ın elindeki 12 Taylandlı esirin salıverildiğini duyurdu. ​​​​​​​Thavisin, X sosyal medya hesabından, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara süreci kapsamında serbest bırakılması beklenen esirlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Güvenlik yetkilileri ve Dışişleri Bakanlığı tarafından 12 Taylandlı rehinenin serbest bırakıldığı teyit edildi. Büyükelçilik yetkilileri, bir saat içinde onları almak üzere yolda." ifadeleri yer aldı.

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