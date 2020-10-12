İşsizlik oranı rakamları açıklandı! İşte işsizlik verileri

12 Ekim 2020

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik rakamlarını açıkladı. Haziran, temmuz ve ağustos dönemini kapsayan temmuz dönemi işsizlik verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. Bu süreçte genç işsizlik oranı ve işgücüne katılma oranında azalış yaşandı.

İşsizlik oranı açıklandı

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre arttı. İşsizlik verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile %13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile %15,9 oldu.

İstihdam oranı yüzde 43,5

Yine işsizlik rakamlarına göre istihdam edilenlerin sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre azaldı. Geçen yıla göre 1 milyon 254 bin kişi azalan istihdam oranı yüzde 2,9 puanlık azalışla yüzde 43,5 oldu. İstihdam edilenlerin toplam sayısı bu dönemde 27 milyon 263 bin kişi oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı tarım, sanayi ve hizmet sektöründe azalırken, inşaat sektöründe arttı. İşsizlik verilerine göre tarım sektöründe 361 bin, sanayi sektöründe 246 bin, hizmet sektöründe ise 761 bin kişi azalış yaşandı. İnşaat sektöründe ise 114 bin kişilik artış yaşandı. İstihdam edilenlerin %19,4'ü tarım, %19,6'sı sanayi, %6,1'i inşaat, %54,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılma oranı 3,5 puan azaldı

TÜİK tarafından açıklanan işsizlik verilerine göre, işgücü bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 622 bin kişi azaldı. 3,5 puanlık azalışla yüzde 50,3 olarak gerçekleşen işgücüne katılan kişi sayısı 31 milyon 491 bin oldu.

Kayıt dışı çalışma azaldı

Bu dönemde kayıt dışı çalışma oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,3 puan azalarak yüzde 32,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,1 puan azalarak %20,1 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı azaldı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puanlık azalışla %25,9, istihdam oranı ise 4,5 puan azalarak %30,4 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 6,8 puanlık azalışla %41,0 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puanlık artışla %29,8 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %13,6

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,5 puan azalarak %13,6 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 75 bin kişi azalarak 4 milyon 207 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,8 puan artarak %42,6 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 540 bin kişi artarak 26 milyon 648 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,7 puan artarak %49,3 oldu. İşgücüne katılan sayısı 464 bin kişi artarak 30 milyon 855 bin kişi olarak tahmin edildi.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 28 bin kişi azalırken sanayi sektöründe 57 bin kişi, inşaat sektöründe 111 bin kişi, hizmet sektöründe 399 bin kişi arttı.