İşsizlik Sigortası Fonu prim gelir oranı yüzde 50'ye çıkarıldı

Resmi Gazete'nin 29 Temmuz tarihli sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, İşsizlik Sigortası kanunu kapsamında yüzde 30 olarak belirlenen İşsizlik Sigortası Fonu'nun bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı 2023 yılı için yüzde 50 olarak yeniden belirlendi.