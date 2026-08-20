İşsizlik yüzde 7,9’da, 31,5 milyon kişi işte yok
TÜİK verilerine göre, ikinci çeyrekte işsizlik yüzde 7,9 ile tek hanedeki yerini sağlamlaştırdı. İstihdam edilenler 32,5 milyona yaklaştı. Öte yandan sanayideki pay geriledi. 2,5 milyon kişi iş bulma ümidini yitirdi, 31,5 milyon kişi iş gücü dışında kaldı.
Ekonomik göstergelerin en hassas terazisi olan iş gücü piyasası, 2026 yılının ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) karmaşık sinyaller verdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 15 yaş ve üstü nüfusta Türkiye'de mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise 0,6 puanlık azalışla yüzde 7,9 seviyesine geriledi.
Toplam işsiz sayısı ise 2 milyon 799 bin kişi olarak kayıtlara geçti. İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 48,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,6 olarak gerçekleşti.
İş sanayide daraldı hizmette arttı
İstihdamın sektörel dağılımı, Türkiye ekonomisinin büyüme modeline dair verileri de hatırlatıyor. TÜİK verilerine göre, ortaya çıkan yeni istihdam ağırlıklı olarak üretim odaklı değil. Daha çok tüketime ve dönemsel işlere dayalı hizmet sektörü odaklı oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, toplam 32 milyon 479 bin kişilik istihdamın 19 milyon 417 binini tek başına hizmet sektörü oluşturuyor.
Hizmetler sektörünün toplam istihdam içindeki payı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58,9'dan yüzde 59,8'e çıkmış durumda. Buna karşın, sanayi sektörünün istihdam içindeki payı yüzde 20,3'ten yüzde 19,7'ye, tarım sektörünün payı ise yüzde 14,0'dan yüzde 13,7'ye geriledi. Bu tablo, istihdamdaki artışın sanayi çarklarından ziyade, turizm, perakende ve yeme-içme gibi alanlarda yoğunlaştığı görüldü. 2026 yılının ilk çeyreğinde tarımda 4.4 milyon, sanayide 6.3 milyon, inşaatta ise 2.2 milyon kişilik bir istihdam görüldü.
İş bulma ümidi olmayanlar büyüyor
Manşet işsizlik oranının yüzde 7,9'a düşmesinin arkasındaki etkenlerden biri de iş aramaktan vazgeçenler veya iş gücü piyasasına hiç adım atmayanlar. TÜİK’in "İşgücüne Dahil Olmayan Nüfus" verileri incelendiğinde, Türkiye'de çalışma çağında olup da iş gücüne katılmayan kişi sayısı 2026 yılı itibarıyla 31 milyon 571 bin kişiye ulaştı. İş bulma ümidi olmayanların sayısı geçen yıla göre artıyor. 2025'te 2 milyon 484 bin olan bu kitle, 2026'nın aynı döneminde 2 milyon 505 bin kişiye yükseldi. İş gücüne dahil olmayan nüfusun içinde en büyük payı 5 milyon 510 bin kişi ile hala ‘Ev işleriyle meşgul’ olan kadın nüfus oluşturuyor.
2.6 milyon kişinin 521 bini 1 yıldır iş arıyor
Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergelerine bakıldığında, erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 70,6 iken, kadınlarda bu oran sadece yüzde 35,3'te kaldı. Her üç kadından sadece biri iş gücü piyasasına katılabildi. Kadınlarda işsizlik oranı da (yüzde 10,3), erkeklerdeki oranın (yüzde 6,7) neredeyse 1,5 katı seviyesinde. 2026'nın ikinci çeyreğinde (arındırılmamış ham verilere göre) işsiz olan 2 milyon 695 bin kişinin 521 bini, yani yaklaşık yüzde 19,3'ü tam 1 yıl veya daha uzun süredir iş arıyor.
Şimşek: İş gücüne katılımı arttıracağız
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı değerlendirmede, “İkinci çeyrekte mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 7,9’a gerilerken istihdam çeyreklik 155 bin kişi arttı. Tarım hariç sektörlerde son bir yıldaki ortalama kayıt dışı istihdam oranı yüzde 15,7 ile tarihsel ortalamanın oldukça altında seyretti" dedi. Şimşek şöyle devam etti: “Çalışanlarımıza sosyal güvence sağlayan kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından da önemli kazanımlar sağlıyor. Beşeri sermayeyi güçlendiren, istihdamı destekleyen ve iş gücüne katılımı artıran politikalarımızı sürdürüyoruz.”