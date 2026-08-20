İşsizlik yüzde 7,9’da, 31,5 milyon kişi işte yok

Ekonomik gösterge­lerin en hassas te­razisi olan iş gücü piyasası, 2026 yılının ikin­ci çeyreğinde (Nisan-Ha­ziran) karmaşık sinyaller verdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 15 yaş ve üstü nüfusta Türkiye'de mevsim etkile­rinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe gö­re 0,3 puanlık, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise 0,6 puanlık azalışla yüzde 7,9 seviyesine geriledi.

Top­lam işsiz sayısı ise 2 milyon 799 bin kişi olarak kayıtla­ra geçti. İstihdam edilenle­rin sayısı 2026 yılı II. çey­reğinde bir önceki çeyreğe göre 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bin kişi, istih­dam oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 48,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,6 olarak gerçekleşti.

İş sanayide daraldı hizmette arttı

İstihdamın sektörel da­ğılımı, Türkiye ekonomisi­nin büyüme modeline da­ir verileri de hatırlatıyor. TÜİK verilerine göre, orta­ya çıkan yeni istihdam ağır­lıklı olarak üretim odak­lı değil. Daha çok tüketime ve dönemsel işlere dayalı hizmet sektörü odaklı oldu. Mevsim etkilerinden arın­dırılmış verilere göre, top­lam 32 milyon 479 bin ki­şilik istihdamın 19 milyon 417 binini tek başına hiz­met sektörü oluşturuyor.

Hizmetler sektörünün top­lam istihdam içindeki payı bir önceki yılın aynı döne­mine göre yüzde 58,9'dan yüzde 59,8'e çıkmış du­rumda. Buna karşın, sanayi sektörünün istihdam için­deki payı yüzde 20,3'ten yüzde 19,7'ye, tarım sek­törünün payı ise yüzde 14,0'dan yüzde 13,7'ye geri­ledi. Bu tablo, istihdamdaki artışın sanayi çarklarından ziyade, turizm, perakende ve yeme-içme gibi alanlar­da yoğunlaştığı görüldü. 2026 yılının ilk çeyreğinde tarımda 4.4 milyon, sana­yide 6.3 milyon, inşaatta ise 2.2 milyon kişilik bir istih­dam görüldü.

İş bulma ümidi olmayanlar büyüyor

Manşet işsizlik oranının yüzde 7,9'a düşmesinin ar­kasındaki etkenlerden bi­ri de iş aramaktan vazge­çenler veya iş gücü piyasa­sına hiç adım atmayanlar. TÜİK’in "İşgücüne Dahil Olmayan Nüfus" verile­ri incelendiğinde, Türki­ye'de çalışma çağında olup da iş gücüne katılmayan kişi sayısı 2026 yılı itiba­rıyla 31 milyon 571 bin ki­şiye ulaştı. İş bulma ümidi olmayanların sayısı geçen yıla göre artıyor. 2025'te 2 milyon 484 bin olan bu kit­le, 2026'nın aynı dönemin­de 2 milyon 505 bin kişiye yükseldi. İş gücüne dahil olmayan nüfusun içinde en büyük payı 5 milyon 510 bin kişi ile hala ‘Ev işleriy­le meşgul’ olan kadın nüfus oluşturuyor.

2.6 milyon kişinin 521 bini 1 yıldır iş arıyor

Mevsim etkisinden arın­dırılmış temel işgücü gös­tergelerine bakıldığında, erkeklerde işgücüne katıl­ma oranı yüzde 70,6 iken, kadınlarda bu oran sadece yüzde 35,3'te kaldı. Her üç kadından sadece biri iş gü­cü piyasasına katılabildi. Kadınlarda işsizlik oranı da (yüzde 10,3), erkekler­deki oranın (yüzde 6,7) ne­redeyse 1,5 katı seviyesin­de. 2026'nın ikinci çeyre­ğinde (arındırılmamış ham verilere göre) işsiz olan 2 milyon 695 bin kişinin 521 bini, yani yaklaşık yüzde 19,3'ü tam 1 yıl veya daha uzun süredir iş arıyor.

Şimşek: İş gücüne katılımı arttıracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı değerlendirmede, “İkinci çeyrekte mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 7,9’a gerilerken istihdam çeyreklik 155 bin kişi arttı. Tarım hariç sektörlerde son bir yıldaki ortalama kayıt dışı istihdam oranı yüzde 15,7 ile tarihsel ortalamanın oldukça altında seyretti" dedi. Şimşek şöyle devam etti: “Çalışanlarımıza sosyal güvence sağlayan kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından da önemli kazanımlar sağlıyor. Beşeri sermayeyi güçlendiren, istihdamı destekleyen ve iş gücüne katılımı artıran politikalarımızı sürdürüyoruz.”