İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, COVID-19'dan hayatını kaybetti

26 Eylül 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Vefat haberini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

İmamoğlu, "Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı’yı Covid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı’yı Covid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim. pic.twitter.com/VMKokaxdjH — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 26, 2020

Mustafa Canlı kimdir?

25 Mayıs 1962'de Gümüşhane Yukarı Alıçlı Köyü’nde doğdu. İlköğrenimini kendi köyünde, orta ve lise öğrenimini Gümüşhane’de tamamladı.1978'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazandı. 1983'te elektrik mühendisi unvanı ile mezun oldu. 1983'te Trabzon TEK Kuzeydoğu Anadolu İşletme Grup Müdürlüğü’nde elektrik mühendisi olarak kamu görevine başladı. 1989'da Gümüşhane TEK Teknik Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 1995'te Çorum TEDAŞ Müessese Müdürlüğü görevine atandı. Çorum Spor Yönetim Kurulu Üyeliği’nin yanı sıra Mali Komisyon Başkanlığı’nı yaptı. Tedaş Çorum gücü Spor Kulübünü kurdu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptı. Yöneticilik görevini sürdürdüğü yıllarda işletmecilik lisans eğitimi aldı. 18 Nisan 1999 yılı seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Gümüşhane Belediye Başkanı seçildi. 1999-2004 yılları arası Gümüşhanespor kulüp Başkanlığı görevinde bulundu. 2009'da yapılan seçimlerde üçüncü kez Milliyetçi Hareket Partisi’nden Gümüşhane Belediye Başkanı seçildi. Mustafa Canlı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı oldu. İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, evli ve 3 çocuk babasıydı.