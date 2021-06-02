ISTAC, tahkim ve yargı dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiriyor

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), pandemi döneminde yoğunlaştırdığı online etkinliklerine devam ediyor. ISTAC, son olarak 4 Haziran 2021 tarihinde planladığı “Tahkimde Hukuki Dinlenilme Hakkı” konulu webinar ile tahkim ve yargı dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek.

ISTAC Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen’in moderatörlüğünde gerçekleşecek çevrimiçi seminer iki oturum halinde düzenlendi. İlk oturumda Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi Dr. Adem Aslan ve Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Hakan Doğan “Yargıtay Kararları Işığında Tahkimde Hukuki Dinlenilme Hakkı” başlığıyla konuşma yapacaklar. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ejder Yılmaz da “Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı” üzerine değerlendirmede bulunacak.

Webinarın ikinci oturumu ise ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziya Akıncı’nın “Tahkimde Usul Kurallarına Aykırılık ve Hukuki Dinlenilme Hakkı” başlıklı konuşmasıyla başlayacak. Bu bölümde Av. Ferda Nur Güvenalp de “Tahkimde Tarafların Eşitliği ve Hukuki Dinlenilme Hakkı” konulu sunum yapacak. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemile Demir Gökyayla “Tahkimde Kamu Düzeni ve Hukuki Dinlenilme Hakkı” ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berk Demirkol ise “Karşılaştırmalı Hukukta Hakem Kararlarının Tenfizinde Hukuki Dinlenilme Hakkı” başlıklı sunumlarıyla etkinlikte yer alacak.

Tahkim yargılaması içinde önemli bir yer tutan iddia ve savunma, “dinlenilme hakkı” çerçevesinde uzman hukukçular tarafından seminerde kapsamı olarak ele alınmış olacak. Zoom ve Youtube üzerinden eş zamanlı olarak yayınlanacak olan programı izlemek isteyenler İstanbul Tahkim Merkezi’nin web adresi ve ISTAC’ın sosyal medya hesaplarından katılım linklerine erişebilecek.