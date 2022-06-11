ISTAC’dan avukatlar için özel tahkim komisyonu

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) avukatların en önemli mesleki sorunlarından “vekalet uyuşmazlıkları” için de çözüm adresi olma yolunda yeni bir adım attı. ISTAC bünyesinde avukatlar için “Vekalet Uyuşmazlıkları Komisyonu” kuruluyor. Avukatlar komisyon sayesinde vekalet ücreti uyuşmazlıklarının çözümü için “ISTAC Tahkimi”nden daha hızlı ve daha etkin yararlanma olanağı bulacak.

Avukatların mesleki sorunları arasında vekalet uyuşmazlıkları ön plana çıkarken ISTAC, çok sayıda vekalet uyuşmazlığını hızlı ve profesyonel bir şekilde çözüme kavuşturarak baro mensupları için güvenilir bir başvuru adresi oldu. ISTAC’ın avukatlık camiasına yönelik bu açılımı uygulamacıların tahkim yargılamasını tercih etmelerini ve güven duymalarını sağladı. Uygulamada oluşturulan bu güven ortamı doğrultusunda, İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ve İstanbul Barosu Tahkim Merkezi yetkilileri arasında gerçekleştirilen toplantıda yeni bir iş birliği kararı alındı. Toplantıda, ISTAC nezdinde “Vekalet Uyuşmazlıkları Komisyonu” kurulmasına karar verildi. Komisyon, Türkiye genelinde vekalet uyuşmazlıklarının çözümünde kurumsal tahkimi ön plana çıkarmak adına, farklı bölgelerden uzman ve tecrübeli avukatların katılımıyla faaliyet gösterecek.

ISTAC ve İstanbul Barosu Tahkim Merkezi iş birliği ile önümüzdeki günlerde çalışmalarına başlayacak olan Komisyon, avukatların vekalet uyuşmazlıklarının tarafsız ve bağımsız bir tahkim kuruluşunda çözümü için somut adımların atılmasına zemin yaratacak. Bu komisyon ile ISTAC avukatların da tahkim merkezi olarak etkinliğini artıracak.