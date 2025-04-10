İstanbu bekleyen gizli tehlikeye dikkat çekti! Depremden sonra 500 doğalgaz kutusu aynı anda...

Deprem uzmanları Megakent İstanbul’u çok yıkıcı bir depremin beklediğini yıllardır dile getiriyor. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün “4 milyon insan ölümle burun buruna yaşıyor”, “İstanbul’da bir deprem yalnızca şehri değil Türkiye’yi diz çöktürür” diyerek dikkat çektiği İstanbul depremi sonrası oluşabilecek korkunç tablo TBMM’de ele alındı.

Türkiye tarihinin en büyük facialarından biri olan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya Grand Kartal Otel yangına ilişkin TBMM Araştırma Komisyonu’nda İstanbul’da deprem sonrası oluşabilecek yangın riski masaya yatırıldı.

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa’dan akademisyenler Dr. Ali Serdar Gültek ile Dr. Uğur Emre Temelli, megakentte deprem sonrası çıkabilecek yangınlara ilişkin öngörülerini milletvekilleriyle paylaştı.

500 doğalgaz kutusu aynı anda...

Türkiye gazetesinin haberine göre; Dr. Gültek, İstanbul’da beklenen 7 ve üzeri büyüklükteki bir depremin 500 doğalgaz servis kutusunda aynı ayna yangın çıkarma ihtimalinin bulunduğunu, buna yönelik hazırlık ve yatırımların 1999’dan bu yana yapılmaya çalışıldığını söyledi.

Dr. Ali Serdar Gültek, Şişli, Maslak ve İkitelli gibi yoğun bölgelerde İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı’yla yaptıkları çalışmaya değinerek şunları aktardı:

* Buna göre, olması gereken birçok sistem, söndürme algılama sistemleri var fakat sistem kurulduğu gibi bırakılmış, hatta bazı yöneticiler değişmiş. Bizimle beraber binayı gezen yönetici, teknik kişi ‘Aa, bizde böyle sistem mi vardı?” diye tepkiler de veriyordu’ dedi.

Dr. Uğur Temelli ise acilen yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: Ulusal yangın veri sistemi kurulmalı, yangın yönetmeliği geliştirilmeli, iş yeri ve konutlar birbirinden ayırmalı, Yangın Güvenliği Koordinasyon Merkezi ve Ulusal Yangın Laboratuvarı kurulmalı.