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İstanbul 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verdiği bilgilere göre; İstanbul Arnavutköy'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise İstanbul'da hissedilen depremin şiddetini 4.1 olarak açıkladı.

İstanbul 4,1 büyüklüğünde deprem
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.56'da Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi büyüklüğü 4.1 olarak açıkladı

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu bildirdi.

Rasathane, Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.

Deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi.

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