İstanbul, 4.7 şiddetinde depremle sarsıldı

11 Ocak 2020

Marmara Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 16.37'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,09 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

AFAD: Olumsuz bir ihbar yok

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

İmamoğlu: Tüm ekiplerimiz görev başında



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun iletilmediğini bildirdi.

İmamoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu ifadelere yer verdi:

"Meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında. Şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil. İstanbul'umuza geçmiş olsun."